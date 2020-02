In der Frauenkirche von Grimma hat es am Montag eine Gedenkstunde für die Opfer des Wohnungsbrandes vor einer Woche gegeben. Man wollte damit einen Raum zum gemeinsamen Trauern geben, weil das Unglück in der Stadt viele Menschen bewegt hatte, erklärte Pfarrer Torsten Merkel. Hunderte Grimmaer waren am Abend gekommen, um Abschied zu nehmen und ihre Anteilnahme auszudrücken.