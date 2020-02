Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist in der Nacht zu Montag in Grimma ein achtjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig weiter mitteilte, wurden die 32-jährige Mutter und der siebenjährige Bruder des Brandopfers in ein Krankenhaus gebracht. Beide kämpfen ums Überleben. Das dritte Kind der Familie, ein zwölf Jahre alter Junge, konnte sich selbstständig aus der Wohnung befreien und blieb unverletzt.