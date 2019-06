Hochwasserschutz in Grimma wird vollendet

In Grimma wird am Montagvormittag die letzte Lücke in der Hochwasserschutzanlage geschlossen. Nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung handelt es sich um ein fünf Tonnen schweres Tor, das zwischen der Pöppelmannbrücke und sud dem Schloss Grimma eingehangen wird. Oberbürgermeister Matthias Berger sagte MDR SACHSEN, bisher hätten dort Sandsäcke bereitgestanden, um bei einem möglichen Hochwasser schnell reagieren zu können. Sie seien aber glücklicherweise nicht benötigt worden.