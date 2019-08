Nach zwölf Jahren Bauzeit wird am Freitag die neue Hochwasserschutzanlage mit Flutschutzwand in Grimma offiziell eingeweiht. Die zwei Kilometer lange Flutmauer entlang der Mulde soll die Stadt vor Hochwasser wie in den Jahren 2013 und 2002 schützen. Insgesamt wurden 78 Flut-Tore unterschiedlicher Größen verbaut. Sie können innerhalb von rund zwei Stunden geschlossen werden. Bis zu zwölf Meter tief reicht das Bauwerk in den Untergrund.