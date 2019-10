Am Freitag beginnt in Wermsdorf das jährliche Horstseefischen. Dazu werden nach Angaben der nordsächsischen Gemeinde Zehntausende Besucher erwartet. Bis Sonntag gibt es am Ufer des Sees ein buntes Programm rund um das Thema Fisch. Fangfrische Tiere können vor Ort gekauft, verkostet und beim "Fischzug" bestaunt werden. Schaulustige sind zum Bummel über einen Markt eingeladen. Außerdem gibt es Fahrgeschäfte und ein Festzelt.