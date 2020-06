Auf 66 Hektar stehen Buchen, Eichen, Linden, Kiefern, Birken und Lärchen. Es sind die grünen Grabsteine des Friedwalds in Bennewitz bei Wurzen im Landkreis Leipzig. Seit fünf Jahren kann man sich hier bestatten lassen. Der sogenannte Planitzwald war der erste Bestattungswald im Freistaat. Mittlerweile ist deren Anzahl auf vier gestiegen, auch in Oberau bei Meißen, Markersdorf bei Görlitz und Waldenburg bei Chemnitz kann man sich unter Bäumen beerdigen lassen.

Sah die evangelische Landeskirche am Anfang die Etablierung von Friedwäldern in Sachsen noch kritisch, weil sie der Bestattungskultur in unserem Raum nicht entsprechen, habe sich die Situation in Bennewitz zwischen Kirchgemeinde und Bestattungswald positiv entwickelt. "Seit der Eröffnung des Friedwald-Standortes ist die Kirche eingebunden" erzählt Carola Wacker-Meister. So finden die regelmäßigen Andachten immer unter Leitung der örtlichen Kirchengemeinde statt, auch Beisetzungen unter kirchlicher Leitung gibt es.

Über die Jahre hinweg hat sich so eine enge Zusammenarbeit ergeben, in der man sich im Rahmen der Möglichkeiten gegenseitig unterstützt.

Und auch in der direkten Nachbarschaft sei die Akzeptanz trotz anfänglicher Bedenken hoch. Viele Anwohner fühlten sich mit dem Planitzwald verbunden und begrüßten die Bestattungsmöglichkeit im selbigen, so Wacker-Meister.

Egal ob klassisches Grab oder Baumbestattung, der Preis für eine Bestattung ist abhängig von den Wünschen der Verstorbenen und ihrer Angehörigen. Wie auf konventionellen Friedhöfen gibt es auch im Friedwald Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Grab- und Baumarten, die sich auf den Preis auswirken.



Die günstigste Variante sei der Basisplatz mit 490 Euro plus Beisetzungkosten von derzeit 350 Euro, erklärte Carola Wacker-Meister. Das ist eine Einzelruhestätte an einem gemeinschaftlich genutzten Baum mit einer Ruhezeit von 20 Jahren. Aussuchen darf man sich den Platz nicht, er wird vom Förster zugewiesen. Wer sich einen Platz an einem Baum aussuchen möchte, zahlt zwischen 770 und 1.200 Euro, plus die Bestattungskosten. Ein ganzer Baum mit all seinen Grabstellen kostet ab 2.490 Euro.



Jeden Monat gibt es in den Friedwäldern, auch im Planitzwald, eine Waldführung. Friedwald-Förster erklären dabei das Konzept, informieren unter anderem über Kosten, Baumgrabarten und Beisetzungen. Auf der Internetseite des Betreibers werden die Termine dafür veröffentlicht.