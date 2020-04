Zu einem ungewöhnlichen Brand in einem Baum musste die Freiwillige Feuerwehr aus Grimma am Dienstagabend nach Beiersdorf ausrücken. Laut Bericht der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer so stark in das Innere des Baumstammes gefressen, dass es von außen nicht gelöscht werden konnte. Die Kameraden mussten einen Teil des Baumes mit einer Kettensäge absägen, um schließlich an den Brandherd zu kommen. Nach den Löscharbeiten war der Baum nicht mehr standsicher. Da er sich in Nähe einer Bushaltestelle befand, musste er vorsorglich komplett gefällt werden.