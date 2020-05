Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Freitag ist ein 17-Jähriger in Wurzen gestorben. Er war am frühen Morgen ins Krankenhaus eingeliefert worden und erlag dort seinen Verletzungen. In der Nacht war es zu einem Streit zwischen dem Jugendlichen und einem 21-Jährigen gekommen. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Totschlags vorläufig festgenommen.