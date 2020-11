In der Kita "Schwalbennest" in Belgershain hat es am Montagmorgen gebrannt. Um kurz vor 7 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren in Belgershain, Threna und Naunhof alarmiert. Grund war ein Kabelbrand. Wie eine Sprecherin des Trägervereins Volkssolidarität Leipziger Land bestätigte, hatte ein Mitarbeiter der Belgershainer Feuerwehr starken Brandgeruch wahrgenommen als er sein Kind in die Kita brachte. Er informierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Rauchentwicklung konnte gestoppt werden. Es entstand kein Personen- bzw. Sachschaden.