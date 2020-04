Nahe Grimma sind am Sonnabend erneut Tierkadaver von Schafen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Säcke mit Tierabfällen im Straßengraben zwischen Zschoppach und Ragewitz gefunden. Auch nahe der A14 bei Bahren wurde am Sonnabendvormittag ein Sack mit einem Tierkadaver entdeckt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und das Tierkörperbeseitigungsgesetz.

Bereits am 17. April wurden mehrere Säcke mit Tierkadavern an der B107 gefunden. Die 28 Müllsäcke lagen am Wegesrand unweit des ehemaligen Steinbruchs "Am Hengstberg". Die Tierschutzorganisation PETA hat bereits eine Belohnung für Hinweise auf den Verursacher ausgesetzt. Die Polizei hat auch hier Ermittlungen eingeleitet und prüft einen Zusammenhang mit dem Fund von Sonnabend.