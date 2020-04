Um eine Katze von einem Baum in Parthenstein zu retten, waren am Mittwochabend Kameraden von insgesamt vier Feuerwehren im Einsatz. Anwohner hatte die Einsatzkräfte gerufen, weil die Katze schon mehrere Tage in einem Baum ausgeharrt und auf Lockangebote nicht reagiert hatte. Die Ortsfeuerwehren aus Klinga und Großsteinberg rückten an – ebenso wie Parthensteins Gemeindewehrleiter. Da die Katze zu weit oben im Baum saß, wurden außerdem die Kameraden aus Naunhof mit ihrer Drehleiter hinzugerufen. Die Klingaer Feuerwehrleute rückten in der Zwischenzeit ab, um den Brandschutz in der Gemeinde sicherzustellen.