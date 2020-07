So werben jetzt Stoffbeutel für das Einkaufen in Grimmas Fachgeschäften. Mit der Aufschrift "Fahr nicht fort, kauf im Ort!" wurden insgesamt 3.000 Tragetaschen in auffälligem Neongrün und in klassischem Dunkelblau in verschiedenen Läden der Altstadt verteilt. Finanziert wurden die Taschen von ortsansässigen Einzelhändlern.