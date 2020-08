Der Tod eines Jungen aus Grimma vergangene Woche war laut Obduktion ein Unfall. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag mitteilte, gehe man davon aus, dass der Zwölfjährige im Gartenteich ertrunken ist. Es gäbe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Man müsse aber weitere Untersuchungen abwarten, um zu klären, ob gesundheitliche Probleme des Kindes zum Tod beigetragen hätten, hieß es.

Der Junge war am Freitag vergangener Woche verschwunden. Die Polizei fand den Zwölfjährigen kurze Zeit später in einem Gartenteich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft davon auszugehen, dass der Junge ohne Erlaubnis seiner Eltern zum Baden in den Teich ging.