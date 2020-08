Bei Grimma ist unter bislang ungeklärten Umständen ein Junge ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonnabend auf Anfrage bestätigte, hat es am Freitag im Ortsteil Kuckeland im Landkreis Leipzig einen Unglücksfall gegeben. Genauere Informationen wollte eine Sprecherin mit Verweis auf laufende Ermittlungen und Absprachen mit der Staatsanwaltschaft nicht nennen. Frühestens am Montag werde es nähere Auskünfte geben.