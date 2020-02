Der verheerende Wohnungsbrand in Grimma hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Ein sieben Jahre alter Junge ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch in Leipzig mit. Damit hat das Feuer, das am Montagmorgen in der Küche der Wohnung in einem Wohnblock ausbrach, nun drei Todesopfer gefordert.