Mit einem Festgottesdienst in der Kirche Sankt Aegidien in Oschatz ist am Sonntag die Bildung der neuen Kirch-Großgemeinde Oschatzer Land begangen worden. Damit sind die ursprünglich 27 Gemeinden in der Region jetzt zusammengeschlossen. Zur Kirchgemeinde Oschatzer Land gehören 7.000 Mitglieder, sieben Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 45 Kirchen. Die Maßnahme ist Teil der Strukturreform in der evangelischen Landeskirche. Sie erwartet, dass die Zahl der Mitglieder langfristig von knapp 700.000 auf etwa 400.000 zurückgeht und deshalb Gemeinden zusammengelegt und Stellen abgebaut werden müssen.

Festgottesdienst in Oschatz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK