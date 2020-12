Ein Bundeswehrsoldat des KSK muss sich vom 22. Januar 2021 an vor dem Landgericht Leipzig verantworten. In dem Garten des Mannes im nordsächsischen Collm waren illegale Waffen und Sprengstoff gefunden worden. Dem KSK-Soldaten werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte.