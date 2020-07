Am Ufer des sogenannten Schwanensees in Roitzsch, einem Ortsteil von Wurzen, ist am Sonntag ein Mann leblos im Wasser treibend gefunden worden. Laut Polizeidirektion Leipzig handelt es sich wahrscheinlich um einen 60 Jahre alte Deutschen. Er wurde von der Feuerwehr geborgen. Die Beamten haben mittlerweile einen Badeunfall ausgeschlossen.