Bildrechte: Polizeidirektion Leipzig

Die Polizei Leipzig sucht nach einem 13 Jahre alte Mädchen, das seit einer Woche vermisst wird. Rondk Kaniwar wollte am Sonnabend, den 31. August, von Dahlen nach Wurzen mit dem Zug zu einer Freundin fahren. Dort kam sie aber nicht an und kehrte laut Polizei auch nicht in ihr gewohntes Umfeld zurück. "Es ist ungewöhnlich, dass ein so junges Mädchen so lange verschwunden ist", sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer. Die Ermittler befürchten, dass die Schülerin Opfer eines Verbrechens wurde. Am Freitag suchten Beamte mit Spürhunden nach der Verschwundenen.

Rondk Kaniwar stammt aus dem Irak, lebt als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Dahlen und geht in Wurzen zur Schule. Ihre Erzieher und Lehrer haben sie der Polizei als sehr ruhiges, zurückhaltendes und liebenswertes Mädchen beschrieben, das gern in die Schule geht. Sie soll mittlerweile recht gut Deutsch sprechen. "Auffällig ist Rondks besonders humpelnder Gang. Er müsste im Gedächtnis bleiben bei denen, die sie gesehen haben", sagte Sprecherin Geyer.

So wird die Vermisste beschrieben:

zierliche-schlanke Gestalt

etwa 1,45 Meter groß

braune Augen, dunkelbraune lange Haare

bekleidet mit Jeanshose und -jacke sowie weißen Turnschuhen.

Den ausführlichen Fahndungsaufruf der Polizei finden Sie hier.

Die Polizei fragt: Wer hat Rondk Kaniwar seit dem 31. August 2019 in Dahlen, Wurzen oder in einer anderen Stadt gesehen? Hat jemand beobachtet, wie sie in einen Zug oder ein anderes Fahrzeug gestiegen ist? Wer weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig zu melden, Telefon: 0341-96 64 66 66.

Quelle: MDR/kk