Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Mutzschen bei Grimma hat das Landratsamt des Kreises Nordsachsen einen Sperrbezirk von insgesamt zehn Kilometern eingerichtet. Dieser betrifft die Gemeinden Wermsdorf und Mügeln im direkten Umkreis des betroffenen Gänsezuchtbetriebs, wie das Landratsamt am Sonnabend mitteilte.