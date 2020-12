Im Gänsezuchtbetrieb Eskildsen bei Mutzschen im Landkreis Leipzig sind wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe alle 9.000 Gänse getötet worden. Die Ställe seien leer, sagte Inhaber Lorenz Eskildsen MDR SACHSEN. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurde auch eine erste Desinfektion in den Ställen abgeschlossen. Damit sei eine weitere Verbreitung des Virus H5N8 auf andere Betriebe ausgeschlossen, hieß es.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte das Friedrich-Loeffler-Institut einen Verdachtsfall in dem Tierbestand in Mutzschen bestätigt. Um den betroffenen Betrieb wurden Zonen festgelegt, in denen Restriktionen gelten. Der Sperrbezirk mit einem Radius von etwa drei Kilometern liegt jeweils zur Hälfte in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Das Beobachtungsgebiet mit einem Radius von etwa zehn Kilometern reicht im Süden zudem noch in den Landkreis Mittelsachsen.