Sachsens Regierung rechnet mit einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland. Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) sagte bei einer großen Notfallübung in Grimma am Dienstag, es sei nicht mehr die Frage, ob die Afrikanische Schweinepest komme, sondern wann. Sachsen probt mit einer Großübung den Ernstfall. Im Landkreis Leipzig wurde am Dienstag das Auffinden, Bergen und Beseitigen toter Wildschweine trainiert.