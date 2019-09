Ein mutmaßlicher Planenschlitzer ist auf einem Rastplatz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war am frühen Donnerstagmorgen ein stark blutender 40-Jähriger an der Tank- und Rastanlage Muldental-Nord in Grimma aufgetaucht. Nach Aussagen seines 41 Jahre alten Begleiters soll ein Unbekannter den Mann beim Wildpinkeln auf einem Rastplatz mit dem Lkw angefahren haben. Wegen der schweren Verletzungen wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.