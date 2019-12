Am Sonnabend öffnet in Oschatz das erste analoge Eisenbahn-Postkartenmuseum Deutschlands seine Türen für Besucher. Immer wenn die Schmalspurbahn "Wilder Robert" Sonderfahrten an Wochenenden anbietet, will Museums-Organisator Günther Hunger das Museum im Südbahnhof öffnen. In drei kleinen Räumen können Besucher dann historische Postkarten im Großformat und in digitaler Form an Computern betrachten. Die meisten Karten sind mehr als 100 Jahre alt und haben Bezug zur Eisenbahn.