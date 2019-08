Ein Bündnis aus Parteien und Organisationen hat am Freitag in Grimma gegen einen Wahlkampfauftritt des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke protestiert. Rund 300 Menschen versammelten sich nach Angaben der Stadt am frühen Abend vor dem Rathaus. Dort unterstützte der Gründer des rechtsnationalen "Flügels" in der AfD gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Jens Maier bei einer Veranstaltung den Landtagskandidaten Jörg Dornau. Etwa 180 AfD-Anhänger hatten sich laut Stadt dort in einem Saal versammelt, etwa 100 weitere fanden im Rathaus keinen Platz mehr und warteten auf dem Marktplatz. Bis zum frühen Abend blieb es ruhig.



Auf dem Markt vor dem Rathaus hatten mehrere Parteien aus dem Grimmaer Stadtrat ein «Sommerfest der Demokratie» als Protest gegen den AfD-Auftritt organisiert. Zudem hatte das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" eine Demonstration vom Bahnhof in die Innenstadt angemeldet, deren Teilnehmer am Abend friedlich zum Markt zogen.