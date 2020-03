Am Landgericht Leipzig beginnt am Donnerstag der Berufungsprozess gegen einen Mann aus Oschatz. Der 46-Jährige war wegen Raserei und gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht Leipzig bereits zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Der Angeklagte hatte im Oktober 2018 viele Bürger in Oschatz geschockt. Er war betrunken Auto gefahren und der Polizei aufgefallen. Als die Beamten ihn anhalten wollten, flüchtete er mit Tempo 100 durch die Stadt, raste in der falschen Richtung in einen Kreisverkehr, so dass Autofahrer ausweichen mussten.