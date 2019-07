Am Mulderadweg wurde am Freitag eine Selbsthilfe-Werkstatt für Fahrradtouristen eröffnet. Das erste Angebot dieser Art befindet sich in der Nähe des Landgasthofs Dehnitz bei Wurzen, sagte Sandra Brandt von der "Leipzig Tourismus und Marketing GmbH" MDR SACHSEN. Dort finden sich Luftpumpe, Imbusschlüssel und anderes Werkzeug zur Ersten Hilfe fürs Rad. Der Gasthof hatte sich unter mehreren Bewerbern durchgesetzt und findet hoffentlich Nachahmer, sagte Brandt weiter: "Wir hoffen, dass sich noch weitere Wirte und Beherbergungsbetriebe durch dieses Projekt angesprochen fühlen und sich entlang des Mulderadweges ansiedeln. Damit erhöhen wir die Servicequalität vor Ort."