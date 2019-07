Am Montagnachmittag haben sich unbekannte Randalierer Zutritt zu den im Brandiser Schloss in Sanierung befindlichen Räumen verschafft und Chaos angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Einbrecher ohne einen Sinn für das zu erhaltende historische Gebäude Farbe verschüttet, Gips verstreut, Gläser zerschlagen und die Wände eines Zimmers mit lüsternen Worten in haarsträubender Rechtschreibung beschmiert. Der Sachschaden wurde durch den Schlosseigentümer auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Identität der Täter. Anwohner, die Personen in und um das Schloss Brandis beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma zu melden.