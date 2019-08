Besonders betroffen war dem Sprecher zufolge der Vordereingang mit Freitreppe. Dort stand unter anderem geschrieben "Höcke Kacke". Auch am Hintereingang des Rathauses gab es Beschädigungen. Die Brunnenfigur vor dem Rathaus wurde in einen goldenen Umhang und eine Frankreichfahne gehüllt.



Im Internet ist in der Nacht zum Freitag ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Plattform indymedia.org. heißt es unter anderem: "In erster Linie richtet sich die Aktion natürlich gegen Höcke und seine völkisch-nationalistische Politik. Andererseits sind wir sauer auf die Stadt, die wie selbstverständlich einem solchen Faschisten ihre offiziellen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und ihm so eine Bühne bietet."



Björn Höcke wird am Freitagabend in Grimma erwartet. Es sind Proteste angekündigt.

Auch am Hintereingang gab es Schmierereien. Bildrechte: Muldental.TV