Soziales Engagement Charity-Konzert soll Brandopfern von Grimma helfen

Im Februar verliert ein Junge durch einen verheerenden Brand in Grimma seine Mutter, seine Schwester und seinen Bruder. Bereits im März will der Grimmaer Verein "Charity 4 Rock" ein Benefizkonzert veranstalten, um Spenden für die Familie zu sammeln. Coronabedingt findet die Veranstaltung nun am Sonnabend statt. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.