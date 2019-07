In Wurzen kann die Sanierung des Ringelnatzhauses beginnen. Der Stadtrat habe umfassende Aufträge vergeben, so Oberbürgermeister Jörg Röglin: "Wir stecken fast eine Million Euro in dieses Haus. Vom Dach über Maurer- und Malerarbeiten ist alles beauftragt, jetzt geht es an Umsetzung." Die Arbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen. Röglin hofft, dass die Stadt Mitte nächsten Jahres das Haus dem Ringelnatzverein zur Nutzung übergeben kann.