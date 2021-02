Die Schiffsmühle Grimma-Höfgen musste am Mittwoch in ihren Hafen geschleppt werden. Wie die Stadt Grimma mitteilte, war bereits in der vergangenen Woche an der Schiffsmühle ein wichtiges Seil gerissen. Das historische Denkmal drohte dadurch ganz abzureißen. Zudem drang den Angaben zufolge Wasser in das Gebäude ein und es drohte zu kentern. "Wir müssen jetzt grundsätzlich klären, warum Wasser eingedrungen ist", erklärte Oberbrügermeister Matthias Berger.