"Wenn Sie das sächsische Versailles hier in Wermsdorf erleben wollen, dann kommen Sie bitte jetzt und schauen Sie sich das am Besten noch am Wochenende an", sagt Künstler Ralf Witthaus zu MDR SACHSEN. "Der Rasen wächst nämlich sehr schnell." Nach zwei Wochen könnte von der Gartenkunst schon nichts mehr zu sehen sein. Jetzt sind die Mittelachse und zentrale Teile der barocken Gartenkomposition am Besten erkennbar.



Der Künstler hat übrigens viel Wert drauf gelegt, dass alles an den ursprünglichen Orten abgebildet wird.