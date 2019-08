Die auf der Roten Liste der besonders schutzwürdigen Tiere stehende Fledermaus konnte sich dank der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Sachsen erfolgreich vermehren. "Durch gezielte Steuerung der Waldentwicklung", so ist sich Landesforstpräsident Utz Hempfling sicher, "schaffen wir struktur- und artenreiche Mischwälder, die viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten beheimaten und stabile Zukunftswälder bilden." Das große zusammenhängende Waldgebiet bei Wermsdorf bietet dabei mit seinen Nadel- und Laubbäumen, kleinen Tümpeln und feucht-sumpfigen Flächen einen idealen Lebensraum. Baumhöhlen und Rindenspalten alter, großer Bäume sind perfekte Verstecke für die Fledermäuse. Eine Vielzahl an kleinen Insekten stehen für sie als Nahrung zur Verfügung..

"Das ist gut angelegtes Geld", sagte der Geschäftsleiter Naturschutz im Wald bei Sachsenforst, Michael Homann, mit Blick auf die Investion. Der Staatsbetrieb verspricht sich davon Erkenntnisse für den Waldumbau und damit für den Artenschutz. In Sachsen leben mindestens 21 Fledermaus-Arten. Als 22. könnte laut Roßner die Alpenfledermaus hinzukommen, die in Leipzig gesichtet worden ist. In der gesamten Bundesrepublik sind 25 Fledermausarten erfasst. Weltweit sind 1200 bekannt. «Außer in den Polarregionen sind sie überall verbreitet», berichtet Biologe Roßner.