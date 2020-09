Was lange währt, wird endlich gut. Das wird sich der Landesverband Sachsen des Deutschen Alpenvereins vergangene Woche auch gedacht haben. Bereits im Frühjahr hatte sich der Verein für die Hohburger Berge um eine Klettererlaubnis in den Steinbrüchen Gaudlitzberg (Röcknitz), Holzberg (Böhlitz) und Zinkenberg (Röcknitz) bemüht. Im Sommer gab es die erste Antwort vom zuständigen Landratsamt des Landkreises Leipzig, Wochen später die letzte und wichtigste.

Kein Problem mit der Kletterei besteht am Gaudlitzberg. Laut Landratsamt gilt er als abgeschlossener Steinbruch und unterliegt nicht mehr dem Bergrecht. Anders sieht das am Zinkenberg aus. Er gilt als aktiver Steinbruch, hier gilt das allgemeine bergrechtliche Betretungsverbot - und das voraussichtlich die nächsten 30 Jahre. So lang steht der Zinkenberg unter Bergaufsicht. Danach könnte das Klettern erlaubt werden, wenn zwischen dem Eigentümer, der Basalt-Actien-Gesellschaft, und dem Deutschen Alpenverein eine privatrechtliche Regelung getroffen wird.

Allerdings darf am Holzberg nicht jeder klettern. Lediglich Mitglieder des Deutschen Alpenvereins und der IG Klettern dürfen den Steinbruch betreten und sich in die Wand wagen. Ein allgemeines Betretungsrecht bestehe nicht, so das Landratsamt des Landkreises Leipzig.



Mit der nun erteilten Genehmigung hofft der DAV, dass sich die Situation an den anderen Kletterwänden in der Region entspannt. Die waren während der Sperrung des Holzberges laut Zybell überlaufen. Und das widerspricht einem Anliegen des Deutschen Alpenvereins, sich für einen sanften, nachhaltigen und naturverträglichen Klettersport einzusetzen.