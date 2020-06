Die Storchenhorste in der Region Grimma sind besetzt. Wie die Stadt am Montag mitgeteilt hat, haben sich in Beiersdorf, Großbardau, Nerchau, Kleinbothen, Göttwitz und Mutzschen Brutpaare eingenistet. Im April hatten Beobachter noch befürchtet, die anhaltende Trockenheit könnte sich negativ auf die Storchpopulation auswirken, unter anderem weil die Tiere zu wenig Nahrung in den umliegenden Gewässern finden würden. Durch den Niederschlag der letzten Wochen hat sich die Befürchtung aber nicht bewahrheitet.