Polizeitaucher haben am Dienstagmorgen in der Mulde bei Wurzen nach Beweismitteln gesucht. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte, steht der Einsatz im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen. Die Leiche war am 2. Juni in einer Wohnung in Wurzen entdeckt worden.