Eine Spaziergängerin hat am Donnerstagabend im Wald bei Grimma 28 Säcke mit Tierkadavern entdeckt. Die Müllsäcke voller Kadaver von Lämmern und Schafen lagen am Wegesrand unweit des ehemaligen Steinbruchs "Am Hengstberg", informierte die Polizei. Das Waldstück zwischen Grimma und Trebsen wurde abgesperrt und das Veterinäramt hinzugezogen.

Weil der Mitarbeiter des Landratsamtes am Donnerstagabend keine technischen Möglichkeiten zur Beräumung hatte, blieben die Säcke im Wald. Das Landratsamt muss sich um die Entsorgung kümmern und weitere medizinische Untersuchungen beauftragen. "Am Freitagmorgen lagen die Müllsäcke jedenfalls noch am Hengstberg", berichtete die Polizei Leipzig am Freitagmittag. Und weiter: