Nach dem Fund von Tierkadavern und der Durchsuchung eines Holzpaletten-Handels in Grimma ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Leipzig. Sprecher Ricardo Schulz teilte MDR SACHSEN mit, dass ein Anfangsverdacht auf den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen das Lebensmittel- und Futtergesetzbuch bestehe.

Der Fund der Schlachtabfälle sowie die Durchsuchung des Holzpaletten-Handels lege nahe, "dass offensichtlich Tiere geschlachtet und möglicherweise Lebensmittel nicht ordnungsgemäß hergestellt sowie in Verkehr gebracht wurden", erklärte Schulz. Zudem zeigten die gefundenen Tierkadaver laut Angaben der Amtstierärztin des Landkreises Leipzig keine Spuren einer herkömmlichen Schlachtung. Daraus könne auf eine mögliche Schächtung der Tiere geschlossen werden, teilte eine Sprecherin MDR SACHSEN mit. Das müsse jedoch erst durch die Staatsanwalt geprüft werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, läge hier ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor.

Am 16. und 25. April waren insgesamt 71 Müllbeutel mit Schlachtresten von Schafen gefunden worden. Die Spur führte die Ermittler am vergangenen Montag zu einem Holzpaletten-Handel in Grimma. Dort wurden 50 Schafe beschlagnahmt.