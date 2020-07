Zwischen Großbardau und Kleinbardau in der Nähe von Grimma ist am Sonnabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Grimma auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist der Biker ersten Erkenntnissen zufolge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und verlor in einer Kurve die Kontrolle. Er fuhr gegen einen Baum, der abknickte und genau wie das Motorrad nach dem Zusammenstoß Feuer fing. Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.