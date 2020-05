Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen in Wurzen ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der 21-Jährige sitze wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, sagte Andreas Ricken, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig. Er soll am Tod eines 17-Jährigen beteiligt sein, der in der Nacht zum Freitag starb. Ein zweiter 17 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, sei aber bereits am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil kein Haftgrund vorgelegen habe. Gegen ihn werde aber weiterhin wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.