In einer Freizeitanlage in Grimma im Landkreis Leipzig ist ein toter Mann gefunden worden. Laut der Polizeidirektion Leipzig kann noch nicht gesagt werden, ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt. Der Fundort, eine Anlage mit Skateparkour und Basketballplatz, auch "Teletubbyland" genannt, sei weiträumig abgesperrt worden. Ein Rechtsmediziner wurde zur Begutachtung des Leichnams hinzugezogen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in alle Richtungen geführt und dauern an, so die Polizei.