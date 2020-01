In einem Baumarkt in Grimma ist ein toter Mann entdeckt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hatte ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen den leblosen Körper kurz nach der Öffnung des Marktes im Außenbereich entdeckt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.