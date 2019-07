Was nach einer Banalität klingt, kann für viele ältere Menschen einen Riesengewinn an Mobilität bedeuten. Für insgesamt 1,1 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn jetzt einen Teil des Bahnhofs in Grimma (Landkreis Leipzig) erneuert. Unter anderem wurde Bahnsteig 1 auf 55 Zentimeter erhöht, sagte ein Sprecher der Bahn am Freitag in Leipzig. Fahrgäste könnten so leichter ein- und aussteigen.