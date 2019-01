Vermummte Jugendliche überfallen drei Menschen in Wurzen

In Wurzen hat es in der Silvesternacht einen Überfall auf zwei Männer und eine Frau gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die zwischen 20 und 31 Jahre alten Personen beim Zünden von Feuerwerk in der Karl-Liebknecht-Straße von einer 15- bis 20-köpfigen, teils vermummten Gruppe überfallen.