Durch die Hintertür: Die Tankstelle in Trebsen Bildrechte: Medienportal Grimma

Zwei unbekannte Männer haben am Montagmorgen die Tankstelle in Trebsen (Landkreis Leipzig) überfallen und neben Zigaretten einige Hundert Euro Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion hatten sie an der Hintertür der Tankstelle geklopft und zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole bedroht. Die beiden Frauen wurden anschließend gefesselt. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen.