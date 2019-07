Ein zehnjähriges Mädchen ist am Sonntagabend bei einem Unfall im Landkreis Nordsachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte das Kind in einem Ortsteil von Liebschützberg mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei sie es vom Auto eines 30 Jahre alten Autofahrers erfasst worden. Das Mädchen wurde über das Fahrzeug geschludert. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Leipziger Krankenhaus. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten Polizisten 1,14 Promille Alkohol fest. Sie zogen den Führerschein ein.