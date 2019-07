In Grimma ist ein Autofahrer verunglückt und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 65-Jährige am Montagabend wohl wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße ab. Dabei habe er eine Laterne umgefahren. Anschließend sei der Mann noch anderthalb Kilometer über Feld und Wiesen gefahren, bevor sein Wagen mehrere Zäune touchierte und dann mit einem Baum kollidierte. Mit schweren Verletungen sei der 65-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden. Dort verstarb er später.