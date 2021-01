Am Sonnabend sind im Landkreis Leipzig zwei Winterdienstfahrzeuge verunglückt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, kam es sowohl auf der B176 zwischen Colditz und Ballendorf sowie auf der S11 in Kleinbardau zu einem Unfall.

An dem Unfall auf der S11 in Kleinbardau war neben dem Wintrdienstfahrzeug ein Pkw beteiligt. Laut Polizeiangaben war der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und hatte dabei das Winterdienstfahrzeug touchiert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Sachschaden beträgt 2.500 Euro.