In Baden-Württemberg im Schwarzwald-Baar-Kreis ist das Virus bei einem kranken Bussard am Freitag nachgewiesen worden, meldete der Südwestrundfunk (SWR). Die Geflügelpest wird seit einigen Wochen vermehrt in Europa und auch Deutschland festgestellt, bislang vorwiegend in Küstenregionen. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat bestätigte Fälle und Ausbrüche in Deutschland hier zusammengefasst (Stand 17.12.2020).